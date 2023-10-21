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Психологи выяснили, почему женщинам нельзя доверять советам по стрижке от других женщин

PID: женщины снижают привлекательность соперниц, советуя им стричься короче

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Виталий Тимкив/РИА «Новости»

Австралийские ученые из Университета Чарльза Стерта обнаружили, что женщины склонны давать другим женщинам вредные советы по стрижке, чтобы таким образом уменьшить их физическую привлекательность в глазах мужчин и снизить возможную конкуренцию. Исследование опубликовано в научном журнале Personality and Individual Differences (PID).

По словам специалистов, этот феномен встречается даже среди незнакомых друг с другом женщин, что позволяет предположить врожденную склонность некоторых из них саботировать потенциальных соперниц без прямой угрозы.

Ученые стремились выяснить, может ли внутриполовая конкуренция между женщинами проявляться в контексте советов по внешнему виду, данных гипотетическим клиентам салона красоты.

«То, что кажется легкомысленной темой для изучения, на самом деле весьма серьезно. Сценарий с парикмахерской — это всего лишь средство задать вопросы о том, как женщины саботируют друг друга тонкими, едва заметными способами. Женская агрессия, как правило, не проявляется в виде физического насилия или даже в виде угроз физического насилия. Она также часто не принимает другие формы, которые мы легко распознаем как агрессию (крик, ругань, открытое проявление гнева)», — отметила автор исследования Даниэль Суликовски.

Психологи провели два отдельных теста, в которых приняли участие 450 женщин в возрасте от 17 до 67 лет. Участницам представили гипотетических клиенток салона красоты, каждая из которых имела портретное изображение разной степени привлекательности и собственное предпочтение по длине стрижки. Женщин попросили порекомендовать количество волос, которое следует состричь в каждом конкретном случае.

Ученые обнаружили, что женщины, которые испытывали внутриполовую конкуренцию, с большей вероятностью советовали делать другим короткие стрижки. Причиной этой рекомендации может быть стремление тонко манипулировать внешним видом своих соперниц. Особенно заметно это проявлялось в том случае, когда участница исследования и предполагаемая посетительница салона обладали примерно одинаковым уровнем привлекательности.

«Это предполагает, что, по крайней мере, некоторые женщины занимаются саботажем в отношении других женщин при полном отсутствии какой-либо видимой причины для подобного поведения», — добавила Даниэль Суликовски.

Ранее психологи выяснили, что ретушированные фотографии подрывают доверие к мужчинам на сайтах знакомств.

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