Психологи выяснили, почему женщинам нельзя доверять советам по стрижке от других женщин

Австралийские ученые из Университета Чарльза Стерта обнаружили, что женщины склонны давать другим женщинам вредные советы по стрижке, чтобы таким образом уменьшить их физическую привлекательность в глазах мужчин и снизить возможную конкуренцию. Исследование опубликовано в научном журнале Personality and Individual Differences (PID).

По словам специалистов, этот феномен встречается даже среди незнакомых друг с другом женщин, что позволяет предположить врожденную склонность некоторых из них саботировать потенциальных соперниц без прямой угрозы.

Ученые стремились выяснить, может ли внутриполовая конкуренция между женщинами проявляться в контексте советов по внешнему виду, данных гипотетическим клиентам салона красоты.

«То, что кажется легкомысленной темой для изучения, на самом деле весьма серьезно. Сценарий с парикмахерской — это всего лишь средство задать вопросы о том, как женщины саботируют друг друга тонкими, едва заметными способами. Женская агрессия, как правило, не проявляется в виде физического насилия или даже в виде угроз физического насилия. Она также часто не принимает другие формы, которые мы легко распознаем как агрессию (крик, ругань, открытое проявление гнева)», — отметила автор исследования Даниэль Суликовски.

Психологи провели два отдельных теста, в которых приняли участие 450 женщин в возрасте от 17 до 67 лет. Участницам представили гипотетических клиенток салона красоты, каждая из которых имела портретное изображение разной степени привлекательности и собственное предпочтение по длине стрижки. Женщин попросили порекомендовать количество волос, которое следует состричь в каждом конкретном случае.

Ученые обнаружили, что женщины, которые испытывали внутриполовую конкуренцию, с большей вероятностью советовали делать другим короткие стрижки. Причиной этой рекомендации может быть стремление тонко манипулировать внешним видом своих соперниц. Особенно заметно это проявлялось в том случае, когда участница исследования и предполагаемая посетительница салона обладали примерно одинаковым уровнем привлекательности.

«Это предполагает, что, по крайней мере, некоторые женщины занимаются саботажем в отношении других женщин при полном отсутствии какой-либо видимой причины для подобного поведения», — добавила Даниэль Суликовски.

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