Найден способ избежать последней стадии почечной недостаточности

Ученые из Университета Ниигаты выяснили, что регулярные медицинские осмотры могут предотвратить развитие терминальной стадии хронической болезни почек. Исследование опубликовано в журнале Clinical and Experimental Nephrology.

Хроническая болезнь почек (ХБП) — прогрессирующее снижение функции почек, которое обычно развивается в течение длительного времени. Изменения, происходящие при этом необратимы, поэтому на терминальной стадии пациента может спасти только пересадка органа.

В новом исследовании ученые использовали пять источников общенациональных открытых медицинских данных Японии. Они выяснили, что регулярные медицинские осмотры широких групп населения значительно снижают распространенность терминальной ХБП. Также этому способствовало большее количество врачей-нефрологов, которые занимаются болезнями почек.

Результаты согласуются с другим исследованием, показавшим, что у мужчин, которые не посещают медицинские осмотры и не проходят тестирование функции почек (анализ мочи с помощью тест-полосок и/или измерение уровня креатинина в крови в медицинских учреждениях), уровень креатинина в сыворотке значительно выше. Высокий уровень креатинина указывает на снижение фильтрационной способности почек и повышенный риск развития терминальной ХБП.

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