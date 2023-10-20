Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Геохимики нашли доказательства утечки из ядра Земли

Nature: в породах Баффиновой Земли обнаружили древний гелий-3

close
100%
NASA

Объединенная группа американских геохимиков из Океанографического института Вудс-Хоул и Калифорнийского технологического института обнаружила свидетельства утечки вещества из ядра Земли на поверхность. Исследование опубликовано в научном журнале Nature.

Ученые зафиксировали высокое содержание гелия-3 в горных породах на Баффиновой Земле — арктическом острове, расположенном на территории канадского региона Нунавут.

Гелий-3 — древний изотоп, распространенный во времена формирования Земли и позднее оказавшийся заключенным в ее ядре. Попадая на поверхность, элемент быстро улетучивается, поэтому следы изотопа обычно указывают на то, что он появился из центра планеты.

Они также обнаружили высокое соотношение гелия-3 к гелию-4 (обычный изотоп) — самое высокое, которое когда-либо было измерено в земных породах. Такие высокие отношения, как предполагают исследователи, являются еще одним фактором, предполагающим утечку гелия-3 из ядра.

Если будет доказано, что материал действительно вытекает из ядра, это впервые предоставит ученым возможность изучить ядро Земли.

Ранее геофизики выяснили, что ядро нашей планеты оказалось мягче, чем предполагалось ранее.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий