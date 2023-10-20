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«Великая зеленая стена» Китая помогла бороться с выбросами заводов

Ecological Process: проект облесения в Китае поглотил 5% промышленных выбросов

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Shutterstock

Ученые из Института прикладной экологии Китайской академии наук оценили эффект от Программы облесения трех северов (TNAP) — крупнейшего проекта экологического восстановления в мире, также известной как китайская «Великая зеленая стена». Исследование опубликовано в научном журнале «Ecological Process».

Проект TNAP стартовал в 1978 году. Он предусматривает высадку деревьев и кустарников в засушливых регионах на севере, северо-востоке и северо-западе КНР.

С помощью результатов дистанционного зондирования, полевых наблюдений и данных национальной инвентаризации лесов исследователи оценили увеличение запасов углерода в биомассе, почве и углеродный экологический эффект — сокращение выбросов углекислого газа благодаря восстановлению природных зон.

Ученые обнаружили, что общая площадь лесных массивов на территориях TNAP увеличилась с 221 тыс. квадратных километров в 1978 году до 379 тыс. квадратных километров в 2017 году. За 39 лет программа способствовала общему поглощению более 47 млн тонн углерода в год. Кроме того, сток углерода в надземную и подземную биомассу вырос с 0,84 млрд тонн в 1978 году до 2,08 млрд тонн в 2017 году.

Специалисты отметили, что за время существования леса TNAP поглотили около 5% промышленных выбросов страны.

Ранее экологи усомнились в эффективности высадки деревьев для компенсации углеродной эмиссии.

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