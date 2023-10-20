Жителей Австралии предупредили о нашествии ядовитых воронковых пауков

Население восточного побережья Австралии получило предупреждение властей о начале нашествия очень опасных сиднейских воронковых пауков. Об этом пишет британская Daily Mail.

Под особой угрозой — штат Новый Южный Уэльс, где в скором времени начнется сезон размножения этих ядовитых созданий — самцы начнут выходить из убежищ в поисках самок и обустраивать новые гнезда.

После дождей пауки могут массово появиться во дворах и домах австралийцев, членистоногие предпочитают темные места с высокой влажностью. Жителей призвали быть очень внимательными к таким местам.

Яд сиднейского воронкового паука смертельно опасен — без введения антидота его укус может привести к необратимым последствиям всего за 15 минут.

До этого в Австралии ученые нашли окаменелость древнего гигантского паука. Как считают ученые, паук жил и охотился в районах, которые когда-то были пышным тропическим лесом. Специалисты назвали найденную окаменелость «Megamonodontium mccluskyi» и полагают, что возраст паука составляет примерно 11-16 миллионов лет.

Ранее ученые предложили заменить виагру ядом паука.