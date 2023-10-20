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Планетологи нашли новое место для поисков жизни на Марсе

SciRep: грязевое озеро на экваторе Марса может хранить следы древних организмов

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ESA

Американские планетологи из Института планетарных наук в штате Аризона определили место на Марсе, где могут оставаться следы жизни. Речь идет о пересохшем грязевом озере на экваториальном плато Окси-Палус красной планеты. Исследование опубликовано в научном журнале Scientific Reports (SciRep).

«Хотя марсианские озера и грязевые вулканы уже были предметом исследований, наша работа представляет собой первый комплексный анализ, специально сфокусированный на предполагаемом грязевом озере», — отметил старший автор исследования Алексис Родригес.

Ученые считают, что около 3,7 млрд лет назад поверхностные воды Марса замерзли, когда атмосфера истончилась, а поверхность остыла. Но в недрах планеты грунтовые воды оставались в жидком виде. Более того, в этих водах могли обитать некие формы жизни.

Приблизительно 3,4 млрд лет назад система водоносных горизонтов Марса разрушилась, вызвав наводнение колоссальных масштабов и выбросив наружу горы отложений. Это событие создало так называемую хаотическую местность — мешанину из гор, разрушенных кратеров и неровных долин. Посреди нее расположен круг относительно ровной поверхности с признаками подъема грунтовых вод.

Основываясь на моделировании, авторы научной работы предполагают, что в этих осадках могут находиться следы существовавших некогда организмов.

Ученые рассчитывают подтвердить свои догадки с помощью исследовательского оборудования, которое отправится на Оксиа-Палус в ходе будущих марсианских миссий.

Ранее планетологи назвали карликовую планету Церера перспективным местом для поисков жизни в Солнечной системе.

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