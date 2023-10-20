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Коренные жители Австралии относились к собакам динго как к людям

PLOS One: коренные жители Австралии приручили собак динго и полюбили их

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Ученые из Австралийского национального университета выяснили, что до европейской колонизации Австралии ее коренные жители приручили собак динго, заботились о них и относились к ним практически как к людям. Исследование опубликовано в журнале PLOS One.

Авторы открытия исследовали кости собак динго на археологическом участке Карракурранг к югу от Сиднея. Радиоуглеродное датирование показало, что животные были погребены рядом с людьми две тысячи лет назад. При этом процесс и методы погребения были аналогичны человеческим. Это отражает тесную связь между людьми и динго и их почти человеческий статус, считают ученые.

Исследователи также отметили, что люди заботились о щенках и о пожилых собаках в возрасте шести-восьми лет. Кроме того, были обнаружены сильно изношенные зубы собак, которые указывает на то, что их диета состояла из крупных костей, вероятно, из остатков человеческой еды.

«Эти результаты знаменуют собой важное событие в нашем понимании взаимоотношений между первыми народами Австралии и динго. К тому времени, когда европейцы поселились в Австралии, связь между динго и коренными народами уже были крепки. Наша работа показывает, что до европейской колонизации у них были длительные отношения, а не только временные связи, зафиксированные в колониальную эпоху», — объяснила соавтор работы профессор Сьюзен О'Коннор.

Ранее ученые предупредили жителей Австралии о нашествии ядовитых воронковых пауков.

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