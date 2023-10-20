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Изучение жгутов из туберкулезных бактерий поможет разработать лекарство от туберкулеза

EPFL: собранные в жгуты туберкулезные бактерии сжимают ядра клеток

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Ученые из Федеральной политехнической школы Лозанны (EPFL) выяснили, что объединение бактерий-возбудителей туберкулеза в похожие на жгуты структуры приводит к сжатию ядер внутри клеток легких и изменяет работу иммунитета. Открытие, которое может привести к разработке лекарств для излечения от туберкулеза, опубликовано в журнале Cell.

Способность бактерии Mycobacterium Tuberculosis, вызывающей туберкулез, образовывать похожие на шнуры тяжи была впервые замечена почти 80 лет назад. В новом исследовании ученые выявили детали этого процесса с помощью «легких на чипе». Эта технология позволила напрямую взглянуть на первый контакт между бактериями и клетками-хозяевами на границе раздела воздух-жидкость в легких. Оказалось, что жгуты образуются уже на ранней стадии инфекции. Эксперименты на мышах подтвердили это наблюдение.

Также ученые выяснили, как жгуты из бактерий взаимодействуют с ядром клетки — структурой, в которой хранится ДНК. Они обнаружили, что механическое взаимодействие между бактериями и клетками приводит к изменению работы иммунной системы.

«Растет понимание того, что механические силы влияют на поведение и реакции клеток, но этот аспект упускается из виду, поскольку традиционные модели клеточных культур не воспроизводят механическую среду ткани», — отметили авторы.

Исследование также установило, каким образом жгуты из бактерий сохраняют свою структурную целостность и как они развивают устойчивость к терапии антибиотиками. Авторы считают, что рассмотрение возбудителя туберкулеза не в виде отдельных бактерий, а в виде агрегатов может сделать лечение более эффективным, снизив при этом необходимость использования антибиотиков.

Ранее ученые создали антитело для защиты от деменции, имитирующее действие редкой мутации.

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