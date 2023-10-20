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Психологи нашли связь между СДВГ и склонностью к насилию в отношениях

PsyMed: СДВГ повышает шансы пострадать от сексуального насилия на 80%

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Испанские ученые из Университета Наварры при участии британских коллег из Университета Саутгэмптона изучили связь между синдромом дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) и склонностью к насилию в отношениях. Статья опубликована в научном журнале Psychological Medicine (PsyMed).

Они пришли к выводу, что наличие данного расстройства существенно повышает шансы человека как самому применить насилие, так и стать его жертвой. Исследование показало, что люди с СДВГ примерно в 2,5 раза чаще совершают насильственные действия по отношению к своим партнерам и на 80% чаще становятся жертвами сексуального или любого другого насилия со стороны интимного партнера по сравнению с людьми без СДВГ.

Заключения ученых основаны на анализе 14 предыдущих научных работ, изучавших взаимосвязь СДВГ и склонности к насилию. В общей сложности изыскания охватили более 1,1 млн человек в пяти странах.

Ученые подчеркнули важность проделанной работы, однако призвали избегать предвзятости по отношению к людям, страдающим от дефицита внимания и гиперактивности.

«Наши результаты имеют высокую клиническую и социальную значимость, но могут быть неверно истолкованы. С одной стороны, мы должны подчеркнуть, что мы представили относительные риски редкого события. Поэтому наши результаты не следует использовать для стигматизации людей с СДВГ, поскольку большинство людей с этим расстройством не будут вовлечены в случаи насилия со стороны интимного партнера в той или иной роли», — говорится в статье.

Психологи также уточнили, что в большинстве проанализированных ими работ изучалось поведение молодых людей или старших подростков, поскольку СДВГ активнее всего проявляется в первой половине жизни.

Ранее врачи выяснили, что СДВГ повышает риск развития серьезных психических расстройств.

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