Обнаружена грибковая инфекция, вызывающая в мозге изменения как при болезни Альцгеймера

Ученые из Медицинского колледжа Бейлора обнаружили, что грибковая инфекция в мозге, вызванная Candida albicans, провоцирует когнитивные нарушения. Результаты исследования опубликованы в CellReports.

Грибок Candida albicans проникает в мозг и генерирует бета-амилоиды, пептиды, которые образуют в сером веществе особые внеклеточные отложения. Эти отложения известны как амилоидные бляшки. Они не являются непосредственной причиной гибели нейронов, а лишь запускают процессы, ведущие к разрушению тканей головного мозга.

Такие повреждения приводят к снижению когнитивных способностей — ухудшается память и внимание, а также навыки ориентирования в пространстве.

Candida albicans выводится из организма благодаря работе микроглии — иммунных клеток центральной нервной системы. Грибок продуцирует белок под названием кандидализин, который идентифицируется микролгией через рецептор CD11b.

Кроме того, Candida albicans может и разрушать бета-амилоиды. Для этого грибок использует те же механизмы, что и для проникновения через гематоэнцефалический барьер (это полупроницаемая мембрана, которая отделяет мозг от кровеносного русла).

Необходимы дальнейшие исследования, чтобы понять, возможно ли разработать новые методы лечения болезни Альцгеймера на основе способности Candida albicans расщеплять бета-амилоиды.

Ранее было создано антитело для защиты от деменции, имитирующее действие редкой мутации.