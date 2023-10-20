Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Обнаружена грибковая инфекция, вызывающая в мозге изменения как при болезни Альцгеймера

CellReports: грибковая инфекция в мозге вызывает когнитивные нарушения

close
100%
Depositphotos

Ученые из Медицинского колледжа Бейлора обнаружили, что грибковая инфекция в мозге, вызванная Candida albicans, провоцирует когнитивные нарушения. Результаты исследования опубликованы в CellReports.

Грибок Candida albicans проникает в мозг и генерирует бета-амилоиды, пептиды, которые образуют в сером веществе особые внеклеточные отложения. Эти отложения известны как амилоидные бляшки. Они не являются непосредственной причиной гибели нейронов, а лишь запускают процессы, ведущие к разрушению тканей головного мозга.

Такие повреждения приводят к снижению когнитивных способностей — ухудшается память и внимание, а также навыки ориентирования в пространстве.

Candida albicans выводится из организма благодаря работе микроглии — иммунных клеток центральной нервной системы. Грибок продуцирует белок под названием кандидализин, который идентифицируется микролгией через рецептор CD11b.

Кроме того, Candida albicans может и разрушать бета-амилоиды. Для этого грибок использует те же механизмы, что и для проникновения через гематоэнцефалический барьер (это полупроницаемая мембрана, которая отделяет мозг от кровеносного русла).

Необходимы дальнейшие исследования, чтобы понять, возможно ли разработать новые методы лечения болезни Альцгеймера на основе способности Candida albicans расщеплять бета-амилоиды.

Ранее было создано антитело для защиты от деменции, имитирующее действие редкой мутации.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий