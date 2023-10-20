Ученые заявили, что единой нормы температуры тела не существует

Ученые из Стэнфордского медицинского центра объяснили, что единой нормы температуры тела не существует — она индивидуальна для каждого человека. Чтобы рассчитать ее, исследователи создали специальный калькулятор. Об этом сообщает Daily Mail.

Исследователи рассказали, что температура тела варьируется в зависимости от возраста, пола, роста, веса и даже времени суток. Кроме того, температура около 38 градусов по Цельсию может не сигнализировать о наличии простуды и других заболеваний.

Ученые проанализировали 600 тысяч показателей температуры полости рта, взятых у взрослых, которые наблюдались в Стэнфордском медицинском центре с 2008 по 2017 год. Пациенты, принимавшие лекарства, способствующие изменению температуры, были исключены из исследования.

Анализ показал, что мужчины имеют более низкую температуру, чем женщины. Кроме того, норма температуры понижается с возрастом. Больший вес и рост человека, напротив, заставляют ее подниматься. Также важным показателем является время суток. Утром температура обычно снижена, а вечером — повышена.

Нормальная температура высокого 80-летнего мужчины с недостаточным весом составляет 36,8 градуса по Цельсию в 8 утра. У 20-летней женщины низкого роста с ожирением этот показатель возрастет до 37,9 градуса в 14:00.

Исследователи надеются, что знание своей индивидуальной нормальной температуры может помочь людям лучше контролировать состояние здоровья. Расчет с помощью нового калькулятора позволит отступить от традиционных норм, предписывающих иметь температуру тела 36,8-37,3 градусов всем людям.

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