Мутация устойчивой к болезни Альцгеймера женщины легла в основу лекарства от деменции

Ученые из Гарвардской медицинской школы в Бостоне (HMS) использовали мутацию, которая защитила от деменции женщину с высоким риском болезни Альцгеймера, для создания антитела, направленного на профилактику этого заболевания. Исследование опубликовано в журнале Alzheimer's & Dementia.

Исследователи изучили случай женщины из семьи с чрезвычайно высоким наследственным риском раннего развития болезни Альцгеймера. Ее генотип должен был привести к развитию деменции к 40 годам, но этого не случилось. В мозге женщины, который изучили при вскрытии, обнаружилось большое количество аномального белка бета-амилоида, который образует агрегаты в мозге пациентов с болезнью Альцгеймера. Однако у нее было относительно небольшое количество тау-клубков, также характерных для этого заболевания. Кроме того, дегенерация клеток мозга была меньше, чем можно было бы ожидать для человека ее возраста. Другими словами, у женщины было много токсичного белка бета-амилоида, но клетки ее мозга что-то защищало.

Предыдущее исследование показало, что женщина имела не только мутации, которые повышали риск болезни Альцгеймера, но и две копии редкой мутации в гене APOE. Различные формы этого гена могут как повысить, так и понизить риск деменции. Исследователи разработали моноклональное антитело, которое имитирует действие этой редкой мутации. У лабораторных мышей, страдающих болезнью Альцгеймера, антитела уменьшали аномальное накопление тау-белка в мозге и глазах. Исследование может лечь в основу лекарства против болезни Альцгеймера, которая развивается у многих пожилых людей и не имеет эффективных методов терапии.

Ранее был найден новый способ оценить риск деменции и инфаркта у пожилых.