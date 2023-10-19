Биологи разработали новое устройство для лечения сахарного диабета

Ученые из исследовательского центра диабета и эндокринологии имени Рольфа Люфта в Швеции разработали микроскопическое устройство для имплантации в глаз, которое может быть использовано для лечения диабета. Результаты исследования опубликованы в Wiley Online Library.

Устройство представляет собой имплантат клиновидной формы, длиной около 0,24 миллиметра. Такая форма и размер позволяют механически зафиксировать конструкцию под углом между радужной оболочкой и роговицей в передней камере глаза.

Для лечения диабета в мини-капсулу, которой оснащено устройство, помещают клетки поджелудочной железы, продуцирующие инсулин. Его попадание в кровь обеспечивает открытие дверцы в капсуле во время установки. Исследователи отметили, что глаз идеально подходит для этой технологии, потому что в нем нет иммунных клеток, которые неблагоприятно реагируют на первом этапе имплантации.

Имплантат уже протестировали на мышах. Устройство сохраняло свое положение в глазу в течение нескольких месяцев и быстро интегрировалось с кровеносными сосудами.

Авторы исследования надеются, что технология получит распространение в качестве метода клеточной терапии. В будущем ученые планируют создать более продвинутые имплантаты, дозировано высвобождающие лекарства.

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