Обнаружена связь между работой микробиома кишечника и шизофренией

Исследователи из Университета Кёнхи в Сеуле выявили связь между работой микробиома кишечника и риском развития шизофрении. Результаты исследования опубликованы в Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI).

Микробиом кишечника способствует образованию слизи в желудке, обеспечивает функционирование пищеварительных ферментов, синтез витаминов и модулирует иммунную систему. Также микробиом является важным компонентом регуляции мозговой активности через энтеральную (кишечную) нервную систему, иммунную, эндокринную системы и метаболизм.

Анализ состояния микробиоты кишечника пациентов с шизофренией показал, что у людей с этим заболеванием зачастую наблюдается нарушение метаболизма липидов и глюкозы, а также меньшее бактериальное разнообразие. Кроме того, в их организме мало SCFA-кислот, таких как ацетатная, пропионатная и бутиратная. Эти кислоты защищают мозг от токсинов и отвечают за когнитивные способности.

Также выяснилось, что дисбактериоз кишечника может привести к снижению нейропластичности мозга (способность нейронных сетей изменяться путем роста и реорганизации) и потенциально усилить тенденцию к агрессивному поведению.

Ученые отметили, что исследование может поспособствовать разработке инновационных подходов к лечению шизофрении, нацеленных на нормализацию кишечного микробиома.

Ранее ученые научили искусственный интеллект диагностировать шизофрению.