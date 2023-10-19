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Названа простая операция, устраняющая проблемы с носовым дыханием

BMJ: операция по исправлению носовой перегородки оказалась эффективнее капель

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Ученые из Ньюкаслского университета в Британии рассказали, что операция по исправлению искривленной носовой перегородки устраняет проблемы с дыханием эффективнее, чем назальные капли. Результаты исследования опубликованы в British Medical Journal (BMJ).

Искривленная перегородка часто сигнализирует о том, что один носовой проход уже другого. Из-за этого сужения дыхание может стать затруднительным — у человека появляется чувство дискомфорта во время сна и выполнения физических упражнений. Многие люди используют сосудосуживающие назальные капли, чтобы восстановить способность дышать обеими ноздрями.

Однако существует и хирургический путь выравнивания искривленной перегородки — септопластика. Ученые стремились выяснить, есть ли у такой операции преимущества в сравнении с использованием капель.

В исследовании приняли участие 378 взрослых людей с симптомами заложенности носа, связанными с искривлением перегородки. Участники были случайным образом распределены для проведения септопластики или терапии с помощью назальных спреев.

Через шесть месяцев все испытуемые прошли синусно-назальный итоговый тест (SNOT-22), в ходе которого оценивалась затрудненность носового дыхания и уровень дискомфорта вследствие этого. Результаты показали, что у добровольцев, которым исправили носовую перегородку хирургическим путем, показатели проходимости воздуха при носовом дыхании и качество жизни были лучше, чем у участников из группы медикаментозной терапии.

Авторы исследования добавили, что оториноларингологи могли бы чаще предлагать септопластику пациентам. Такое хирургическое вмешательство с низкой вероятностью даст послеоперационные осложнения и избавит от необходимости постоянно пользоваться спреями.

Ранее оказалось, что популярные лекарства от заложенности носа неэффективны.

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