Покупка жилья может замедлить биологическое старение, показало изучение ДНК

Ученые из Университета Эссекса выяснили, что снимающие жилье люди могут стареть быстрее, чем собственники домов. Исследование опубликовано в Journal of Epidemiology & Community Health.

Авторы проанализировали данные 1420 взрослых британцев, принявших участие в долгосрочном исследовании, начавшемся в 1990-х годах. Их биологический возраст оценили по метилированию ДНК — химическим изменениям генома, которые определяют активность генов, меняющуюся при старении.

Исследователи обнаружили, что по сравнению с людьми, которые владели своим домом (и не выплачивали ипотеку), у тех, кто снимал жилье, наблюдались признаки более быстрого биологического старения. Авторы учли другие социальные и медицинские факторы, которые могли бы повлиять на биологический возраст.

Интересно, что биологический возраст людей, снимавших социальное жилье по низким ценам, не отличался от такового у домовладельцев. В Соединенном Королевстве, где проводилось исследование, социальное жилье часто содержится в лучшем состоянии, чем частные дома: там реже используют старую токсичную краску для стен и тщательнее следят за появлением плесени или насекомых. Именно это может объяснить результаты, считают ученые.

Кроме того, ускорению биологического старения может способствовать стресс из-за неуверенности арендаторов в отношении своего жилья — это подтверждают предыдущие исследования. Особенно быстро старели люди, которые сообщали о просрочках по арендной плате или о проживании в жилище с высоким уровнем загрязнения среды. Финансовые трудности могут приводить к тому, что люди вынуждены выбирать между оплатой арендной платы и посещением врача.

Ученые отметили, что экстремальная форма отсутствия жилищной безопасности — бездомность, — связана с ускоренным старением. Наблюдаемые у пожилых людей слабость и когнитивные нарушения у бездомных могут появиться на 20 лет раньше нормы.

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