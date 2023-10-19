Препараты для кишечника могут снизить кровяное давление при нездоровой диете

Ученые из Городского университета Гонконга с помощью пробиотиков для кишечника вернули к норме кровяное давление мышей с гипертонией. Исследование опубликовано в журнале mSystems.

По оценкам, 40% взрослого населения планеты страдают повышенным кровяным давлением (гипертонией), которое повышает риск инсульта и инфаркта. Недавние исследования показали, что пробиотики (препараты, содержащие бактерий) для кишечника могут улучшить контроль за давлением.

В новом исследовании ученые искусственно вызвали устойчивое повышение кровяного давления у мышей, добавив фруктозу в их поилки с водой на несколько недель. Части животных также давали пробиотики, содержащие бактерий Bifidobacterium Lactis и Lactobacillus Rhamnosus. У мышей, которые получали любой из двух препаратов, было значительно более низкое кровяное давление — практически такое же, как у здоровых особей на обычной диете.

Исследователи также выяснили, что пробиотики вернули к норме микробиом кишечника, который был нарушен после диеты с высоким содержанием фруктозы. В настоящее время ученые планируют провести крупное клиническое исследование, чтобы выяснить, распространяется ли защитный эффект пробиотиков на людей с гипертонией.

Ранее ученые обнаружили связь между кишечными бактериями и шизофренией.