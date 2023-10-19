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Психологи рассказали, может ли пережитая депрессия навсегда изменить взгляд на мир

APAPsycNET: перенесшие депрессию люди зацикливаются на негативных событиях

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Ученые из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе обнаружили, что пережитая депрессия может навсегда изменить взгляд на мир. Даже после достижения прогресса в терапии люди начинают зацикливаться на негативных событиях в жизни. Результаты исследования были опубликованы в APA PsycNET.

Депрессия — это психическое расстройство, которое характеризуется устойчивым снижением настроения, заторможенностью и нарушением мышления.

В своей работе ученые провели анализ 44 исследований с участием 2081 добровольца с перенесенным тяжелым депрессивным расстройством и 2285 здоровых людей.

В экспериментах, проведенных в ходе исследований, анализировалась реакция участников на негативные, позитивные или нейтральные стимулы. Испытуемым показывали счастливое, грустное или нейтральное человеческое лицо или просили отреагировать нажатием кнопки на положительные, отрицательные или нейтральные слова.

Здоровые участники в целом быстрее реагировали на стимулы вне зависимости от их типа. Испытуемые, у которых ранее была депрессия, тратили больше времени на обработку негативных эмоциональных стимулов, чем положительных, по сравнению с контрольной группой.

Это говорит о том, что люди, оправившиеся после серьезного депрессивного эпизода, обдумывают негативную информацию дольше по сравнению с теми, у кого в анамнезе депрессии не было. Эта привычка может увеличить риск рецидива.

Авторы исследования предполагают, что это открытие может стать шагом в разработке новых методик психотерапии, направленных на улучшение обработки позитивной информации.

Ранее были названы привычки, помогающие избежать депрессии.

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