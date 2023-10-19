Обнаружено, что ограничение продажи вейпов не сокращает число курильщиков

Исследователи из Йельского университета обнаружили, что ограничение продажи вейпов может склонить людей к покупке обычных сигарет. Результаты исследования были опубликованы в Social Science Research Network (SSRN).

Растущая популярность электронных сигарет среди молодежи побудила многие страны ввести ограничения на продажу вейпов и жидкостей для них. Однако это привело к неожиданному эффекту — люди стали чаще покупать обычные сигареты.

Вейпы получили широкое распространение не только потому, что позиционировались как более здоровая альтернатива курению. Людей привлекал широкий ассортимент вкусов, доступный при выборе электронной сигареты или жидкости для нее. Некоторые страны, такие как Британия и США, сократили это разнообразие.

В ходе анализа данных о продажах табачной продукции с января 2018 по март 2023 года выяснилось, что на каждые 0,7 миллилитра непроданной жидкости (курильщиков не удовлетворяет вкус), покупается 15 обычных сигарет. Традиционные сигареты стали покупать чаще как молодежь, так и люди среднего возраста. Данные были предоставлены продуктовыми магазинами, автозаправочными станциями и мини-маркетами США.

При статистическом анализе учитывалось множество других факторов, которые могут повлиять на продажи табачных изделий, таких как одновременные ограничения на продажу ароматизированных сигар и сигарет с ментолом, налоговые ставки, доступность каннабиса и уровень безработицы.

Некоторые ученые, комментируя исследование, выступили за регулирование продаж табачных изделий пропорционально риску их употребления для здоровья. Такой подход позволит избежать предоставления сигаретам конкурентного преимущества перед вейпами.

Ранее была названа причина пристрастия к вейпам у молодежи.