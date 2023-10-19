Биологи нашли способ отследить прогрессирование болезни Альцгеймера в мозге

Ученые из Института Ван Андела (США) совместно с коллегами из Франции и Италии создали модель, позволяющую отследить, как развивается болезнь Альцгеймера в мозге. Для этого они пересадили стволовые клетки человека мышам. Результаты исследования были опубликованы в BioMed Central (BMC).

Болезнь Альцгеймера сложно изучать, потому что существует мало неинвазивных методов для мониторинга прогрессирования заболевания в человеческом мозге. Чаще всего ученые полагаются на модели-имитации.

Новая технология представляет собой модель на основе индуцированных плюрипотентных стволовых клеток. Это недифференцированные (незрелые) клетки, которые могут превращаться в клетки различных органов и тканей, в том числе и в нейроны.

Тем не менее, клетки мозга способны функционировать в особой экосистеме, неотделимой от тканей. В качестве вместилища для человеческих стволовых клеток ученые использовали мозг мышей.

Оказалось, что благодаря такому методу можно наблюдать за множеством процессов, характерных для болезни Альцгеймера — формированием белковых бляшек, способностью патологии распространяться, а также воспалением.

Исследователи отметили, что эксперименты с участием грызунов уже внесли большой вклад в изучение болезни Альцгеймера. Новая модель позволит понять, как развивается болезнь в течение более длительного периода времени.

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