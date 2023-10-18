Ученые открыли новый способ борьбы с бактериями при помощи вирусов

Международная группа ученых из Дании и Новой Зеландии открыла новый генетический механизм, позволяющий вирусам пробивать иммунную систему бактерий. Исследование опубликовано в научном журнале Nature.

Бактерии выработали иммунитет к вирусам с помощью механизма, называемого CRISPR-Cas. Он работает путем взятия фрагментов ДНК бактериофага и встраивания в геном микроба. Таким образом бактерия составляет «картотеку» своих врагов и атакует патогены при их появлении.

«Если вирус проникает, часть его ДНК добавляется в банк памяти, а затем в процессе превращается из ДНК в РНК. Каждая РНК действует как проводник, поэтому система CRISPR-Cas может правильно идентифицировать и уничтожить вторгшийся бактериофаг», — объяснил микробиолог доктор Дэвид Мэйо-Муньос из новозеландского университета Отаго.

Однако вирусы научились обманывать CRISPR-Cas бактерий, добавив в свой геном фрагменты этой системы. Они используют их в качестве молекулярных имитаторов, способных полностью или частично вывести из строя защиту.

По словам ученых, это открытие поможет сделать редактирование генов более безопасным и привести к созданию эффективных альтернатив антибиотикам.

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