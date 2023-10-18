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Психологи установили связь между ароматами и цветовым восприятием

FIP: запах лимона заставил людей видеть розовые и желтые оттенки в сером цвете

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Pexels

Британские ученые из Ливерпульского университета Джона Мурса изучили, как бессознательные ассоциации в нашем обонянии влияют на восприятие цветов. Исследование опубликовано в научном журнале Frontiers in Psychology (FIP).

Специалисты провели эксперимент с участием 24 взрослых женщин и мужчин в возрасте от 20 до 57 лет. Добровольцы находились в комнате, лишенной нежелательных сенсорных раздражителей. В помещение поочередно подавались пять ароматов: карамель, вишня, лимон, мята и кофе, а также вода без запаха в качестве контроля.

Почувствовав запах, участники должны были отрегулировать цвет квадрата на экране перед ними с помощью двух ползунков, настроив нейтральный серый оттенок.

Результаты показали, что под влиянием обоняния люди выбирали относительно далекие от серого тона. Например, при запахе кофе квадрат закрашивали красно-коричневыми оттенками, карамель добавляла оттенки желтого, вишня — розовые, красные и фиолетовые тона, а лимон — желтый, зеленый и розовый цвета.

Ровный серый цвет участники сумели настроить лишь ощутив аромат мяты, а также с помощью нейтрального запаха воды.

«Результаты показывают, что восприятие серого цвета имело тенденцию к ожидаемым кроссмодальным соответствиям для четырех из пяти ароматов, а именно лимона, карамели, вишни и кофе», — отметил ведущий автор доклада, доктор Райан Уорд.

Ранее ученые выяснили, что точность восприятия эмоций зависит от цвета лица собеседника.

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