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ИИ научился выявлять диабет по голосу

MCPDH: нейросеть обучили диагностировать диабет по голосу с точностью 89%

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Специалисты канадской технологической компании Klick Labs разработали инструмент на основе искусственного интеллекта (ИИ), способный определять наличие диабета второго типа по голосу человека. Исследование опубликовано в научном журнале Mayo Clinic Proceedings: Digital Health (MCPDH).

По словам создателей ИИ, для постановки диагноза программе достаточно записи речи продолжительностью от шести до 10 секунд, а также основные данные о его здоровье, включая пол, возраст, рост и вес. Модель обладает точностью 89% для женщин и 86% для мужчин.

В рамках исследования специалисты отобрали 267 добровольцев, как больных диабетом второго типа, так и здоровых. Их попросили записывать фразы на своих смартфоны шесть раз в день в течение двух недель. Затем ученые проанализировали более получившихся 18 тыс. аудиозаписи и выявили 14 акустических особенностей, сигнализирующих о наличии заболевания.

«Наше исследование выявляет значительные различия в голосе между людьми с диабетом второго типа и без него и может изменить то, как медицинское сообщество диагностирует это заболевание», — отметила научный сотрудник Klick Labs и ведущий автор статьи Джейси Кауфман.

По данным Международной диабетической федерации, почти каждый второй из 480 млн людей с диабетом во всем мире не знает, что болен. При это около 90% случаев диабета относятся к диабету второго типа.

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