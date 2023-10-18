Названа причина пристрастия к вейпам у молодежи

Ученые из Университет штата Пенсильвания связали пристрастие молодежи к вейпингу с влиянием социальных сетей. Результаты исследования опубликованы в журнале Science Direct.

Учитывая широкое распространение соцсетей среди молодежи, бренды электронных сигарет запускают на этих платформах рекламные кампании, позиционируя вейпинг как здоровую альтернативу курению. Однако жидкости для вейпов содержат никотин и другие токсичные химические вещества, которые могут вызывать заболевания легких и сердечно-сосудистой системы.

Исследователи проанализировали данные национального опроса на тему употребления табака среди молодежи, проведенного в 2022 году. В опросе приняли участие около 23 445 учеников средних и старших классов. Основным измеряемым показателем была частота употребления школьниками электронных сигарет в течение предыдущих 30 дней.

Результаты показали, что испытуемые обоих полов, которые активно пользовались соцсетями, вейпили намного чаще по сравнению с теми, кто был не слишком заинтересован в интернет-сообществах.

Вероятнее всего, пристрастие к электронным сигаретам вызвано как влиянием рекламы, так и нарастанием тревоги и депрессии вследствие зависимости от соцсетей. Навязчивое стремление всегда использовать интернет провоцирует стресс, побуждающий молодежь прибегать к курению.

Ранее была обнаружена связь между вейпингом и хроническим стрессом.