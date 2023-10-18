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Перечислены продукты, которые нежелательно употреблять детям

ScienceDirect: употребление хлеба в детстве может вызвать непереносимость злаков

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Ученые из Южно-Флоридского университета выяснили, что повышенное употребление хлеба, растительных жиров и соков связано с более высоким риском развития целиакии (непереносимости глютена). Результаты исследования опубликованы в ScienceDirect.

Целиакия — это заболевание, связанное с аутоиммунным воспалением в тонкой кишке на фоне употребления протеинов клейковины (глютенов) пшеницы, ржи, ячменя. Симптомами выступают боли в животе, диарея, потеря массы тела. Также, учитывая плохое всасывание питательных веществ из-за воспаления, могут развиться нарушения минерального обмена, гиповитаминоз и анемия.

На генетическую предрасположенность к целиакии приходится лишь половина общего риска развития заболевания. Ученые стремились проанализировать связь между рационом питания в раннем детстве (от 9 до 24 месяцев) и вероятностью появления непереносимости глютена.

Всего в исследовании приняли участие 8 676 детей. Ученые отслеживали рацион испытуемых и фиксировали продукты питания, которые ели дети. Результаты показали, что употребление соков, большого количества растительных жиров и хлеба в течение первых 24 месяцев жизни ребенка значительно повышает риск развития целиакии.

Отмечается, что западный тип питания, характеризующийся повышенным количеством сахара, ультра-обраработанных продуктов (еда, произведенная в промышленных условиях из рафинированных и максимально очищенных от примесей ингредиентов) и отсутствием в рационе овощей, фруктов и бобовых, наиболее вреден для детей.

Ранее врачи предупредили об опасности частого употребления суши.

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