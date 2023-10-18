Российские ученые определили гены, определяющие развитие гипертонии

Генетики НИУ «БелГУ» провели масштабное исследование, в результате которого были определены гены, связанные с повышением давления у мужчин и женщин. У женщин было найдено 159 ассоциированных с развитием гипертонии генов, а у мужчин – 147. Полученные результаты имеют перспективы применения в практической медицине, так как помогут рассчитать риски для каждого человека. Об этом «Газете.Ru» рассказали в Минобрнауки России.

Согласно статистическим отчетам в мире за последние десятилетия (с 1990 по 2015 год), число лиц с верхним давлением 140 мм рт. ст. и выше выросло на 18,59%, а показатели смертности с артериальной гипертензией увеличились на 49,11%. Поэтому так важно прогнозировать индивидуальный риск развития гипертонии и вовремя начинать ее лечить.

Белгородские генетики провели исследование с участием более 1400 пациентов на базе лаборатории кафедры медико-биологических дисциплин НИУ БелГУ. Они изучили вклад отдельных участков генов и их взаимодействий в предрасположенность к гипертонии отдельно в мужских и женских когортах. У женщин выявили 159 генов, участвующих в предрасположенности к гипертонии, у мужчин – 147.

Также генетики изучили единичные замены в генах, которые могут отвечать за развитие повышенного давления, — ведь разница в одну букву может заставить работать ген неправильно. Были получены новые данные о 18 генах в сердце, 21 – в аорте, 7 – в коронарных артериях и 24 – в других артериях. Все это еще более детализирует информацию о риске развития гипертонии.

Было также доказано, что изменение в работе гена HFE, который связан с метаболизмом железа в организме, приводит у женщин и к развитию артериальной гипертензии, и к осложнениям беременности.

«Результатом нашего исследования стало выявление «универсальности» полиморфного варианта rs1799945 (вариант гена HFE) . Он увеличивает риск развития у женщин и артериальной гипертензии, и преэклампсии (серьезного осложнения беременности). Полученные данные позволяют рекомендовать использование этого генетического маркера при прогнозировании каждого из этих состояний», – рассказал «Газете.Ru» руководитель исследования, заведующий кафедрой медико-биологических дисциплин, профессор Михаил Чурносов.

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