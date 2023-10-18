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Перечислены неожиданные признаки рака крови

DailyMail: усталость, синяки и боль в животе могут сигнализировать о раке крови

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Depositphotos

Перечислены неожиданные симптомы, сигнализирующие о раке крови. В их числе ночная потливость, боль в животе, усталость, появление синяков, повышение температуры тела и потеря веса. Об этом сообщает DailyMail.

Лейкоз (рак крови, лейкемия) — это заболевание, при котором в кровь поступает большое количество аномальных лейкоцитов (белых кровяных телец). Такие лейкоциты не могут защищать организм от инфекций. Постепенно они вытесняют здоровые клетки крови и накапливаются в различных тканях и органах, нарушая их работу.

Первым тревожным признаком является усталость, которая может говорить об анемии. Анемия не является самостоятельным заболеванием, это симптом, который характерен для самых разнообразных болезней, в том числе и для рака. Можно попытаться диагностировать анемию самостоятельно, оттянув нижнее веко. При анемии слизистая будет выглядеть бледно-розовой, а не темно-розовой или красной.

Необъяснимые синяки и покраснения на коже также могут быть признаками лейкоза. Насторожить должно и повышение температуры, не вызванное инфекцией. Жар может проявляться ночью, вызывая потливость.

Боль в животе и вздутие тоже могут быть признаками лейкемии. Это зачастую вызвано аномальным накоплением клеток крови в селезенке.

Другой опасный сигнал — потеря веса без изменений в питании и уровне физической активности. Такое состояние называется кахексией — организм не усваивает все жиры, белки и углеводы из пищи и сжигает калории быстрее, чем обычно.

При возникновении какого-либо из этих признаков рекомендуется как можно быстрее обратиться к врачу и сдать необходимые анализы крови.

Ранее врачи нашли связь между энергичной ходьбой и снижением риска развития рака и деменции.

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