Обнаружена связь между тревогой и физической активностью

Ученые из Университета Далхаузи (Канада) обнаружили, что тревожные люди менее физически активны, чем спокойные. Результаты исследования были опубликованы в журнале Science Direct.

Тревожное состояние связано с чрезмерным беспокойством, которое мешает повседневной деятельности и может вызывать физические симптомы, такие как перевозбуждение, напряжение (или, наоборот, усталость), проблемы с концентрацией внимания и сном.

Отмечается, что тревожные люди часто прибегают к саморазрушительным действиям, таким как употребление психоактивных веществ, чтобы снизить стресс. Избегание физической активности — одна из вредных привычек, выявленных в исследовании.

Ученые проанализировали предыдущие работы на тему связи тревожности с физической активностью. В 43 изученных исследованиях приняли участие 10 303 человека. Оказалось, что чувствительным и беспокойным людям действительно трудно побудить себя заниматься физическими упражнениями. Кроме того, напряженную и интенсивную деятельность тревожные участники избегали усерднее, чем ходьбу.

Вероятнее всего, нежелание испытывать физические симптомы, связанные с тревогой, такие как учащенное сердцебиение, мышечное напряжение или одышка, заставляет людей отказываться от тренировок и активности. Однако механизмы, лежащие в основе этого явления, не изучены до конца. Необходимо провести ряд дополнительных исследований.

Ранее была обнаружена связь между вейпингом и хроническим стрессом.