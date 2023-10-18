Ученые предупредили о вреде средств для химического выпрямления волос

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США планирует предложить ввести запрет на формальдегид и другие вещества, содержащиеся в средствах для химического выпрямления волос. По мнению экспертов из управления, некоторые составляющие могут вызывать аллергические реакции, проблемы с дыханием и рак. Об этом сообщает HealthNews.

Женщины с вьющимися волосами иногда прибегают к салонным процедурам, известным как «кератиновое выпрямление» или «кератиновое восстановление», чтобы придать прическе желаемый вид и облегчить укладку. Для этого на волосы наносят специальные составы, а затем пряди нагревают утюжком, чтобы обеспечить проникновение компонентов.

Многие составы для выпрямления содержат формальдегид. При нагревании он преобразуется в токсичный бесцветный газ с резким запахом.

Исследования о влиянии формальдегида на здоровье показали, что у женщин, часто выпрямляющих волосы таким образом, риск развития рака матки выше в два раза. Также предполагается, что вещество провоцирует бесплодие.

Кроме того, вдыхание паров формальдегида может нанести вред дыхательной системе и спровоцировать аллергические реакции. Симптомами могут выступить кашель, астма, насморк, чихание, конъюнктивит, тошнота.

Также отмечается, что большему риску подвергаются женщины с тугими кудрями (в том числе темнокожие), поскольку из-за структуры волос процедуру приходится повторять чаще.

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