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Запуск грузового корабля Cargo Dragon к МКС перенесен

NASA: запуск грузового корабля Cargo Dragon к МКС перенесен на 6 ноября

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NASA/AP

Запуск грузового корабля Cargo Dragon к Международной космической станции (МКС) был перенесен на 6 ноября. Об этом сообщило NASA.

«NASA и SpaceX теперь планируют запуск не ранее 22:01 по времени Восточного побережья США (5:01 мск 6 ноября — прим. ТАСС)», — говорится в заявлении.

Falcon 9 должна взлететь с космодрома в космическом центре Кеннеди (штат Флорида). Cargo Dragon доставит экипажу МКС продовольствие, а также оборудование для проведения исследований.

Американцы доставляют грузы на станцию как Cargo Dragon от SpaceX, так и Cygnus от Northrop Grumman.

При этом Cygnus при возвращении на Землю сгорают в плотных слоях атмосферы вместе с мусором, который забирают с международной станции.

Ранее NASA запустило свою первую миссию к металлическому астероиду Психея, чтобы выяснить, является ли он обнаженным ядром раннего планетарного строительного блока из начала Солнечной системы.

Также ученые Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) раскрыли состав проб с астероида Бенну, полученные в ходе миссии OSIRIS-REx и доставленные на Землю в конце сентября.

Ранее Путин встретил Ким Чен Ына на космодроме Восточный.

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