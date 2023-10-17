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Климатологи предупредили о новом рекорде парниковых выбросов в 2023 году

AFP: глобальные выбросы CO2 в 2023 году вырастут на 1,5% до нового максимума

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Unsplash

Ожидается, что мировые выбросы углекислого газа (CO2) в 2023 году обновят исторический рекорд, увеличившись на 0,5-1,5%. К такому выводу пришли ученые в норвежском Институте исследования климата CICERO, сообщает портал Phys.org со ссылкой на информагентство Agence France-Presse (AFP).

По словам директора по научной работе CICERO Глена Питерса, чтобы достичь мировых целей по ограничению глобального потепления, в этом году углеродная эмиссия должна была снизиться примерно на 5%.

Окончательный анализ будет опубликован в декабре, когда мировые лидеры встретятся в ОАЭ на переговорах ООН по климату, главной темой которых станут дебаты о будущем ископаемого топлива — главного источника загрязнения CO2.

В 2023 году Международное энергетическое агентство (МЭА) заявило, что мировой спрос на нефть, газ и уголь достигнет пика в этом десятилетии из-за развития экологически чистых энергетических технологий и внедрения электротранспорта. В то же время в МЭА отметили, что пока инвестиции в индустрию по добыче ископаемых углеводородов продолжают увеличиваться.

Ранее ученые нашли мощный источник углеродных выбросов в древних породах.

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