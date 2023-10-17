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Ученые выяснили, может ли кофе помочь избежать набора веса

В Гарвардском университете выяснили, что с помощью кофе можно контролировать вес

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Pexels.com

Кофе способно помочь человеку контролировать вес. К такому выводу пришли ученые из Гарвардского университета (США), Университета Торонто (Канада) и Университета Наварры (Испания). Результаты исследования приводит «Ридус». Отмечается, что эксперты проанализировали данные трех крупных изысканий, в которых приняли участие свыше 280 тысяч человек.

Участники в течение четырех лет заполняли анкеты с вопросами об изменении их массы тела и потреблении еды и напитков. Выяснилось, что люди, которые выпивали дополнительную чашку кофе без сахара в день, за время эксперимента набирали в весе на 0,12 килограмма меньше, чем ожидалось.

Ученые при этом отмечают, что несмотря на то, что кофе ускоряет метаболизм и временно снижает аппетит, на него не стоит возлагать большие надежды. Чтобы похудеть, важно сосредоточиться на изменении образа жизни и рациона питания.

До этого ученые из Университета Франсиско де Витории в составе научного коллектива обнаружили связь между употреблением кофеина и процессом окисления жиров. Результаты исследования опубликованы в журнале Nutrients.

Ранее биологи предупредили, что темпы производства кофе в мире могут снизиться.

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