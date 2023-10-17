В России появится на свет уникальный детеныш косатки

Специалисты московского Центра океанографии и морской биологии «Москвариум» готовятся к появлению на свет первого в России детеныша косатки, зачатого естественным путем в искусственной среде обитания. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе научного учреждения.

Мамой малыша станет косатка Ная. Сейчас животное находится на 15-м месяце беременности.

«На данный момент ситуация развивается позитивно: беременность проходит без осложнений, Ная находится под постоянным наблюдением и получает должный уход. У нас есть все основания рассчитывать на удачный исход родов. Продолжительность беременности косаток составляет от 15,5 до 18 месяцев, чаще всего роды приходятся на срок 17,5 месяца: с наибольшей вероятностью мы ожидаем появление детеныша в декабре», — рассказала «Газете.Ru» главный ветеринарный врач «Москвариума» Ирина Суворова.

Сотрудники научного центра следят за психологическим состоянием Наи и разработали для нее специальный рацион со схемой витаминопрофилактики.

Тренерам и специалистам также удалось создать устойчивую доверительную связь с косаткой. Принимая во внимание потребность животного в социализации, для Наи подготовили индивидуальную программу, которая включает обогащение среды, игровые сессии и упражнения, направленные на развитие когнитивных навыков млекопитающего.

Эксперты предупредили, что самый сложный этап придется на сами роды и период после них, поскольку в диких популяциях косаток выживает не более 50% новорожденных детенышей. Это связано с тем, что у этих китообразных нет материнского инстинкта.

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