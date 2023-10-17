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Обнаружена связь между вейпингом и хроническим стрессом

SciTechDaily: использующие вейпы люди подвержены хроническому стрессу

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Unsplash

Исследование ученых из крупной педиатрической канадской больницы SickKids показало, что молодые люди, которые используют вейпы, часто сталкиваются с хроническим стрессом. Об этом сообщает SciTechDaily.

Ученые использовали данные Canadian Health Measures Surveys, национального опроса, предназначенного для фиксации ответов жителей Канады. В исследование были включены данные 905 человек в возрасте от 15 до 30 лет. Из них 115 (12,7%) заявили, что пользуются электронными сигаретами.

Оказалось, что любители вейпов чаще сообщали о том, что испытывали хронический стресс на момент исследования или в определенный период своей жизни. Хронический стресс может привести к психическим расстройствам, таким как тревога и депрессия. Также результаты показали, у что молодых людей, использующих электронные сигареты, более низкое качество жизни.

Авторы отметили, что люди часто прибегают к употреблению алкоголя, табака и использованию вейпов, чтобы снять накопившийся стресс. Вейпинг не является эффективным способом снизить тревожность, в то время как стресс и беспокойство могут вызвать еще более сильную тягу к электронным сигаретам и затруднить отказ от курения. Исследователи добавили, что повышение осведомленности о вреде вейпов может мотивировать людей избавиться от нездоровой привычки.

Ранее женщина была госпитализирована с пневмонией после двух лет вейпинга.

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