Психологи нашли связь между экранной зависимостью и психическими расстройствами

Пакистанские ученые из Международного университета Рифа изучили последствия экранной зависимости для психического здоровья. Исследование опубликовано в научном журнале Annals of Human and Social Sciences (AHSS).

Под экранной зависимостью понимается привычка долгое время проводить перед экраном смартфона, компьютера или телевизора. Она может проявляться в запойном просмотре сериалов или невозможности оторваться от социальных сетей.

«Все знают о негативном влиянии экранов и о том, что поведенческая зависимость может иметь те же последствия, что и зависимость от психоактивных веществ, но у нас до сих пор очень мало эмпирических данных, подтверждающих этот вопрос», — отметила автор исследования, клинический психолог Адина Ахмед.

В исследовании приняли участие 150 взрослых жителей пакистанских мегаполисов Равалпинди и Исламабад. Добровольцы ответили на вопросы теста для оценки степени интернет-зависимости, а также заполнили анкеты, помогающие диагностировать сильный стресс и пограничное расстройство личности (ПРЛ).

Ученые обнаружили явную связь экранной зависимости с нервным истощением и симптомами ПРЛ. Люди, которые проводили слишком много времени перед экраном, чаще страдали от перепадов настроения и испытывали трудности с управлением эмоциями, проявляли симптомы тревожности и депрессии.

Также психологи выяснили, что мужчины впадают в зависимость от телефонов и компьютеров чаще женщин.

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