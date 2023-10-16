Ученые нашли способ повысить эффективность хирургических операций

Ученые из Калифорнийского университета в Сан-Диего разработали на базе искусственного интеллекта систему распознавания боли. Новая технология может быть использована для повышения качества хирургических операций. Об этом сообщает EurekAlert.

Сейчас для оценки боли до и после операции используются визуальные шкалы, в соответствии с которыми пациенты определяют свои ощущения. Во время проведения хирургического вмешательства медицинские работники оценивают интенсивность боли на основе выражения лица, движений тела и мышечного напряжения.

Новая автоматизированная система использует две формы искусственного интеллекта. Первая позволяет визуально отслеживать движения лица и тела с помощью камер. Вторая — интерпретировать полученную информацию для оценки болевых ощущений.

Исследователи предоставили модели искусственного интеллекта 143 293 изображения человеческих лиц. Ученые проанализировали каждое выражение лица и сообщили компьютеру, насколько интенсивную боль испытывает человек на изображении. Используя выработанный алгоритм, модель ИИ смогла оценить тяжесть болевых ощущений реальных людей с точностью 88%.

Сейчас проводятся дополнительные испытания новой технологии. Авторы предполагают, что установка модели ИИ в палатах может улучшить уровень послеоперационного ухода. Кроме того, использование такой системы врачами позволило бы им не отвлекаться от оперирования для наблюдения за пациентом.

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