Ученые выяснили, что изменение климата способствует виноделию

Ученые из Оксфордского университета обнаружили, что изменение климата может повысить урожайность виноградных деревьев и улучшить качество вина. Результаты исследования опубликованы в журнале Iscience.

Исследователи рассказали, что вино хорошего качества получается из винограда, выращенного жарким летом. Высокие температуры приводят к усилению фотосинтеза. Из-за этого ягоды становятся более сладкими, что может повысить крепость вин, поскольку сахар усиливает брожение.

Кроме того, большая разница между зимней и летней температурами, а также более раннее наступление вегетационного периода (это часть года, в течение которой местные климатические условия обеспечивают нормальный рост растений), связаны с повышением урожайности виноградных деревьев.

Эти условия начинают чаще соблюдаться в результате антропогенного планетарного потепления.

Тем не менее авторы отметили, что потепление несет и угрозы. Слишком жаркая погода летом может привести к засухе, что, в свою очередь, повышает риск возникновения пожаров. Изменение климата также увеличивает риск уничтожения посевов из-за сильных заморозков и града весной.

Ранее ученые выяснили, что японские вина могут улучшить здоровье кровеносных сосудов.