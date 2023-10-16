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Обнаружено, что мозг человека по-разному фиксирует истинные и ложные воспоминания

PNAS: ложные воспоминания создаются благодаря активности в особом отделе мозга

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Ученые из Пенсильванского университета в США выяснили, что запоминание истинного и ложного отличается типом электрической активности в особом отделе мозга — гиппокампе. Результаты исследования были опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Запоминание прошлых событий, переживаний или информации, привязанных к определенному контексту, называются эпизодической памятью. Эпизодическая память запечатляет события, произошедшие на праздниках, походы в магазин за продуктами или встречи с определенными людьми. Эти воспоминания фиксируются областью мозга под названием гиппокамп.

Ученые выяснили, что перед фиксацией ложного (ошибочного) воспоминания в гиппокампе возникает специфический паттерн электрической активности. Он отличается от типа активности, сопровождающей верное запоминание события.

В ходе исследования ученые попросили участников запомнить словесные ряды, состоящие из названий животных или растений. Затем слова нужно было произнести точно и в правильном порядке. В ходе эксперимента исследователи непрерывно отслеживали мозговую активность участников. Когда испытуемый озвучивал словесный ряд и вспоминал одно понятие неверно (например, произносил «подсолнух» вместо «лилия»), активность его гиппокампа была аналогична той, которая возникает при произнесении вообще не связанного с заданной тематикой слова.

Авторы надеются, что исследование может стать шагом к разработке новых методик борьбы с заболеваниями, ухудшающими память.

Ранее нейробиологи выяснили, как травматические воспоминания влияют на мозг.

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