Американские ученые из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики назвали возможную причину искривления нашей галактики Млечный Путь. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Astronomy.

Предыдущие расчеты показали, что форма диска Млечного Пути напоминает деформированную виниловую пластинку, однако причины этого явления оставались неизвестными.

Согласно новым вычислениям специалистов Гарвард-Смитсоновского центра, искривление Млечного Пути, вероятно, вызвано окружающим ее ореолом темной материи.

Темная материя пока с трудом поддается описанию, поскольку она не взаимодействует со светом и остается невидимой. Это значит, что вещество не может состоять из тех же атомов, что и обычная материя. Тем не менее на темную материю приходится до 85% всей материи во Вселенной, тогда как звезды, планеты, космические облака пыли и мы сами состоим из оставшихся 15% материи.

С помощью компьютерных моделей астрофизики обнаружили почти полное совпадение между наклоном видимого звездного диска Млечного Пути и эллиптическим ореолом темной материи.

По словам ученых, полученные данные также указывают на возможность столкновения Млечного Пути с другой галактикой в далеком прошлом.

«Если бы галактика развивалась сама по себе, у нее было бы красивый плоский диск. Наклон и искривление диска говорят, что Млечный Путь пережил слияние при столкновении с другой галактикой», — отметил руководитель исследовательской группы Дживон Джесси Хан.

Результаты исследования также могут помочь астрономам изучать свободно плавающие «сгустки» темной материи, которые, как предполагается, дрейфуют между галактиками.

Ранее исследователи выяснили, что две трети Вселенной состоят из темной энергии.