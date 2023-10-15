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Найдена новая форма простуды и гриппа

The Lancet: обнаружена новая затяжная форма ОРВИ

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Исследователи из Лондонского университета королевы Марии обнаружили новую форму ОРВИ — затяжную. Ранее о ней не было известно. Результаты были представлены в журнале eClinicalMedicine (входит в группу журналов The Lancet)

Авторы попросили более 10 000 человек сообщить о 16 симптомах, обычно встречающихся при затяжном COVID-19, таких как усталость, одышка, ломота и головокружение. Затем они сравнили, насколько распространенными были эти симптомы среди трех групп: людей, сообщивших о коронавирусе, тех, кто сообщил о другой острой респираторной инфекции (тест на COVID-19 оказался отрицательным), и тех, кто не сообщал об инфекциях вообще.

«Наше исследование показало, что все рассмотренные симптомы чаще встречались у людей с предшествующим COVID-19. Однако они также встречались у людей с респираторными инфекциями, не связанными с коронавирусом. Другими словами, наши результаты указывают на существование «затяжной простуды»: долговременных последствий для здоровья от других респираторных инфекций, таких как простуда, грипп или пневмония, которые в настоящее время остаются нераспознанными», — отметили авторы.

Некоторые из наиболее распространенных симптомов затяжной простуды включают кашель, боли в животе и диарею. Об этих симптомах сообщалось в среднем через 11 недель после заражения.

«Хотя тяжелая начальная инфекция, по-видимому, увеличивает риск развития долгосрочных симптомов, наше исследование пока не объясняет нам, почему у одних людей симптомы проявляются длительно, а у других нет. Недостаточная осведомленность или даже отсутствие общего термина, такого как «затяжная простуда» или «затяжной грипп», препятствует диагностике этих состояний», — добавили исследователи.

Ранее ученые создали вакцину, которая поможет искоренить малярию к 2040 году.

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