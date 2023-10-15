Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Установлено, в каких комнатах люди возбуждаются сильнее

RSOS: темные и красные комнаты возбуждают людей сильнее светлых и синих

close
100%
Bankside Films

Исследователи из Цюрихского университета провели эксперимент и установили, что в темных комнатах сердца людей бьются чаще, а в красных они сильнее потеют. Результаты были представлены в журнале Royal Society Open Science (RSOS).

Ученые набрали выборку из 60 человек (39 были женщинами), разделили их на две группы и поместили в одну из двух VR-комнат с красными или синими стенами разной яркости и насыщенности. Пока участники пребывали в комнатах, психологи собирали данные об их электрокардиограмме и активности потовых желез. Исследователи также просили людей самостоятельно описать свои чувства — их оценка коррелировала с сердцебиением.

Как оказалось, в темных и красных комнатах люди возбуждались сильнее. Авторы не стали делать выводы о влиянии цвета на состояние человека, так как выборка в работе была маленькой, и использовались всего два цвета. Однако они предположили, что на людей влияли теплые или холодные оттенки, но более точную взаимосвязь помогут выявить будущие исследования.

Ранее ученые выяснили, что обоняние влияет на восприятие цвета.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий