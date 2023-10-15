Установлено, в каких комнатах люди возбуждаются сильнее

Исследователи из Цюрихского университета провели эксперимент и установили, что в темных комнатах сердца людей бьются чаще, а в красных они сильнее потеют. Результаты были представлены в журнале Royal Society Open Science (RSOS).

Ученые набрали выборку из 60 человек (39 были женщинами), разделили их на две группы и поместили в одну из двух VR-комнат с красными или синими стенами разной яркости и насыщенности. Пока участники пребывали в комнатах, психологи собирали данные об их электрокардиограмме и активности потовых желез. Исследователи также просили людей самостоятельно описать свои чувства — их оценка коррелировала с сердцебиением.

Как оказалось, в темных и красных комнатах люди возбуждались сильнее. Авторы не стали делать выводы о влиянии цвета на состояние человека, так как выборка в работе была маленькой, и использовались всего два цвета. Однако они предположили, что на людей влияли теплые или холодные оттенки, но более точную взаимосвязь помогут выявить будущие исследования.

Ранее ученые выяснили, что обоняние влияет на восприятие цвета.