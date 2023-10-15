Врач рассказала, почему сперматозоиды погибают во влагалище

Для оплодотворения необходимо не менее 39 млн сперматозоидов, при этом большая часть сперматозоидов погибает во влагалище из-за разницы в Ph. Кислая среда влагалища угнетающе влияет на жизнеспособность и подвижность сперматозоидов, рассказала «Газете.Ru» врач-эмбриолог отделения вспомогательных репродуктивных технологий НКЦ №2 РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского Татьяна Иванова.

«В норме сперма – щелочная, а среда во влагалище – кислая. Это естественный барьер, и большое количество сперматозоидов нужно именно для того, чтобы преодолеть его. Но бывает, что кислотность эякулята превышена из-за патологических процессов, тогда мы направляем мужчину к андрологу-урологу», – рассказала Иванова.

Если у женщины по каким-либо причинам цервикальная слизь не изменяется во время овуляции и остается вязкой, то это состояние можно считать шеечным фактором бесплодия и его можно преодолеть с помощью искусственной инсеминации.

«В период овуляции супруг сдает сперму, проводится ее обработка, и при помощи шприца с катетером взвесь сперматозоидов вводится в полость матки, эта процедура безболезненная и не требует анестезиологического пособия», – отметила эмбриолог.

Подробнее о характеристиках спермы и о том, как в домашних условиях определить ее качество, – в материале «Газеты.Ru».

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