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Виртуальная реальность помогла успокоиться родителям перенесших операцию детей

ASA: VR-технологии снизили тревогу у родителей юных пациентов почти вдвое

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Технологии виртуальной реальности (VR) оказались эффективным инструментом для облегчения тревоги родителей, чей ребенок перенес операцию. Исследование представили на ежегодном собрании Американской ассоциации анестезиологов (ASA).

«Когда ребенку предстоит медицинская процедура, это часто эмоционально беспокоит не только пациента, но и всю семью. Наши результаты продемонстрировали значительное снижение тревожности при использовании виртуальной реальности по сравнению с нашим стандартом лечения», — отметил старший автор исследования, профессор Томас Карузо.

В исследование были включены 26 лиц, осуществляющих уход за детьми, перенесшими неинвазивные или хирургические процедуры. В ходе эксперимента они должны были носить VR-гарнитуры, через которые им транслировали изображения природных пейзажей и давали слуховые подсказки.

До получения погружения в виртуальную реальность средний уровень тревоги участников составлял 56,5 по шкале от 0 до 100. Применение VR помогло снизить тревогу до 33,1, тогда как в контрольной группе тревожность почти не изменилась.

Ранее ученые научились выявлять СДВГ у детей с помощью VR с точностью 84%.

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