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Ученые создали новый биопрепарат для иммунотерапии рака

Cancer Cell: лекарство предотвращает утрату части ДНК, важной для борьбы с раком

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Американские ученые из Техасского университета в Остине разработали биопрепарат PEG-MTAP, восстанавливающий способность иммунной системы противодействовать раку. Исследование опубликовано в научном журнале Cancer Cell.

Многие виды рака удаляют участок ДНК под названием 9p21. Такое наблюдается при меланоме, мезотелиоме, при некоторых разновидностях онкологических поражений головного мозга и раке мочевого пузыря.

Удаление (делеция) 9p21 обычно понижает шансы пациентов на выздоровление и обеспечивает болезни устойчивость к иммунотерапии, поскольку раковые клетки вырабатывают токсичное соединение под названием МТА, нарушающее функционирование иммунных клеток.

При делеции 9p21 исчезают ключевые гены, отвечающие за здоровое развитие здоровых клеток и выработку ферментов, расщепляющих токсин МТА. Эта особенность позволяет раку отключить иммунитет пациента, одновременно провоцируя бесконтрольное деление клеток.

Специалисты синтезировали фермент для расщепления МТА и добавили в него гибкие полимеры, чтобы состав не выводился из организма в течение нескольких часов.

Ученые испытали лекарство на лабораторных мышах и выяснили, что препарат снижает уровень МТА до нормального уровня, что позволило иммунной системе восстановиться. Наблюдения показали, что после введения препарата иммунные Т-клетки начали активно атаковать опухоли.

Исследователи планируют провести дополнительные испытания на безопасность своего препарата и ищут финансирование для его клинических испытаний на людях.

Ранее ученые разработали препарат для профилактики рака кожи.

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