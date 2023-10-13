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Хронические заболевания почек связаны с внезапной остановкой сердца

JAHA: хронические заболевания почек увеличивают риск внезапной остановки сердца

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Shutterstock

Американские исследователи в составе научного коллектива обнаружили, что хронические заболевания почек увеличивают риск внезапной остановки сердца более чем в семь раз. Результаты исследования опубликованы в JAHA (Journal of the American Heart Association).

Остановка сердца — это внезапное прекращение циркуляции крови во всем теле в результате неспособности сердца эффективно сокращаться. Такое состояние очень опасно, поскольку сопровождается гипоксией — кислородным голоданием органов и тканей.

В исследовании приняли участие 295 испанцев и латиноамериканцев, которые ранее сталкивались с остановкой сердца. Ученые проанализировали информацию о состоянии здоровья испытуемых и уточнили наличие хронических заболеваний. У 51% участников, переживших остановку сердца, были диагностированы хронические болезни почек.

Дальнейший анализ показал, что заболевания почек увеличивают риск внезапной остановки сердца более чем в семь раз. Алкоголизм — в 4,5 раза, фибрилляция предсердий (разновидность аритмии) — в четыре раза, перенесенный инсульт и ишемия — в три раза, сердечная недостаточность — в 2,5 раза, сахарный диабет второго типа — в 1,5 раза.

Авторы добавили, что необходимы дальнейшие исследования с участием представителей других этнических групп.

Ранее ученые выявили новый тип сердечно-сосудистого заболевания.

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