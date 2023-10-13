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Ученые объяснили, почему COVID-19 у младенцев протекает легко

EurekAlert: микрофлора носа младенцев защищает их от коронавируса

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Freepik.com

Ученые из Стэнфордского университета установили, что COVID-19 у младенцев почти всего протекает легко. Оказалось, что их носовые пазухи способны подавлять инфекцию. Об этом сообщает EurekAlert.

Младенцы, как и все остальные группы населения, могут заразиться коронавирусом. Тем не менее, COVID-19 у маленьких детей протекает быстро и без каких-либо осложнений. Ученые стремились выяснить, какие механизмы обеспечивают легкое течение болезни.

Ученые взяли образцы крови и мазки из носа у 54 детей в возрасте до двух лет, которые болели COVID-19. У всех инфицированных детей симптомы заболевания были выражены слабо. Также в исследовании участвовали взрослые люди, зараженные коронавирусом.

В крови взрослых, которые болели COVID-19, наблюдалось значительное повышение уровней сигнальных белков, свидетельствующих о наличии воспаления в организме. У детей высокая концентрация этих белков была обнаружена в полостях носа, в то время как в крови их уровень оставался нормальным.

Вероятнее всего, микрофлора носа младенцев оказалась способна подавлять коронавирусную инфекцию и предотвращать ее проникновение в организм.

Исследователи предполагают, что это открытие может послужить шагом к разработке назальных спреев, стимулирующих защитную функцию слизистых носа.

Ранее назальный спрей от учащенного сердцебиения доказал эффективность в испытаниях на людях.

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