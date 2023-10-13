Воспаление мозга может привести к развитию неврологических расстройств у детей

Ученые из Медицинской школы Университета Мэриленда в США обнаружили связь между воспалением мозга и риском развития шизофрении и аутизма у детей. Результаты исследования были опубликованы в журнале Science.

Воспаление мозга — патологический процесс, который охватывает мозговое вещество. Инфекционные формы заболевания возникают вследствие проникновения патогенных микроорганизмов (бактерии, вирусы, грибки). Также воспаление может развиться на фоне аутоиммунных заболеваний, приема фармацевтических препаратов или после вакцинации.

Исследование показало, что воспаление в раннем детстве препятствует полному созреванию определенных нейронов в мозжечке. Мозжечок — это область мозга, ответственная за контроль моторики и когнитивные функции, используемые в речи, общении и эмоциональной регуляции. Два типа нейронов мозжечка были наиболее уязвимы к воспалению мозга — это нейроны Гольджи и Пуркинье.

В процессе развития нейроны Пуркинье образуют синапсы, соединяющие мозжечок с другими областями мозга, участвующими в познании или эмоциональном контроле. Нейроны Гольджи координируют связь между клетками внутри мозжечка. Нарушение любого из этих процессов может потенциально привести к появлению расстройств аутистического спектра и шизофрении у детей.

Ученые добавили, что это открытие может поспособствовать разработке новых методик, которые повысили бы эффективность лечения неврологических расстройств.

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