Биологи предупредили, что темпы производства кофе в мире могут снизиться

Ученые из Калифорнийского университета в США обнаружили, что сокращение количества насекомых-опылителей кофейных деревьев может привести к снижению их урожайности. Вероятнее всего, этот процесс связан с климатическими изменениями. Результаты исследования опубликованы в журнале Science.

Снижение урожайности угрожает не только кофейным деревьям, но и какао, манго и арбузам. Климатические изменения и неграмотная сельскохозяйственная деятельность привели к существенному сокращению численности насекомых-опылителей. Опыление — это перенос пыльцы с мужской части растения на женскую, что впоследствии обеспечивает оплодотворение и производство семян.

Было установлено, что в таких регионах, как Африка к югу от Сахары, север Южной Америки и Юго-Восточная Азия, выращиваются культуры, урожайность которых напрямую зависит от опыления. Кофе, какао, арбузы и манго играют важную роль как в местной экономике, так и в мировой торговле. В некоторых случаях эти растения можно опылять вручную, но это потребует больших затрат труда и финансов.

Исследователи отметили, что существуют услуги контрактного опыления. Чтобы осуществить его, необходимо пригласить на плантацию пчеловода, который привезет с собой нужное количество насекомых. Ученые надеются, что это позволит смягчить последствия изменения климата и снизить риск для будущего производства и торговли.

Ранее стало известно, сколько кружек кофе в день снижают риск депрессии до минимума.