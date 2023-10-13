Ученые разработали тест, позволяющий оценить биологический возраст человека

Ученые из Каролинского университета в Швеции разработали новый тест, который может измерить биологический возраст человека. Результаты исследования были опубликованы в Wiley Online Library.

Новый тест представляет собой эпигенетические часы — тип биохимической оценки, который изучает ДНК (образцы ткани, клетки или органа), чтобы выявить, насколько велика разница между биологическим и хронологическим возрастом (количество прожитых лет). Чтобы оценить точность инструмента, ученые пригласили поучаствовать в исследовании более 400 пациентов с хроническими заболеваниями почек.

Результаты анализов крови показали, что у людей с такими заболеваниями биологические часы идут быстрее, чем у обычного человека. Тем не менее, у испытуемых, которым сделали трансплантацию почки, биологический возраст был приближен к хронологическому.

Другим фактором, увеличивающим биологический возраст, стал процесс метилирования ДНК. Метилирование можно охарактеризовать как химическое изменение строительных блоков ДНК. При этом функционирование генов меняется. Они становятся то более, то менее отзывчивыми к биохимическим сигналам тела. Это может привести к различным сбоям в организме и спровоцировать болезни, такие как рак.

Исследователи надеются, что в будущем инструмент можно будет использоваться для улучшения стратегий лечения заболеваний, ускоряющих биологические часы.

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