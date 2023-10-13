Стоматолог назвала неочевидные причины повреждений зубной эмали

Американский специалист по эстетической стоматологии Шахира Саад назвала неочевидные причины повреждения зубной эмали. Чистка агрессивными отбеливающими пастами, привычка грызть лед и открывать зубами различные упаковки могут привести к появлению трещин. Об этом сообщает TimesNewsUK.

Многие люди используют отбеливающие пасты, чтобы быстро придать зубам желаемый светлый оттенок. В последнее время набирает популярность черная паста с частичками древесного угля. Врач предупреждает, что такие средства слишком агрессивны — абразивные (твердые) частицы царапают верхний слой эмали, оставляя микротрещины. В дальнейшем при употреблении окрашивающей пищи (кофе, шоколада, овощей и фруктов), краситель может забиваться в эти трещины, из-за чего зубы становятся желтее.

Кроме того, когда дентин (твердая ткань зуба, составляющая его основную часть) подвергается воздействию абразивных веществ, повышается чувствительность зубов.

Также стоматолог рекомендует избавиться от привычки открывать зубами различные упаковки, бутылки, разрывать бумагу и пакеты. Это может привести к образованию сколов на поверхности зубов.

Нанести вред зубам может и разгрызание кусочков льда. Некоторые люди разжевывают его, когда употребляют холодный напиток. Повреждение эмали вызывает повышенную чувствительность зубов к теплу и холоду и делает их менее устойчивыми к кариесу.

Ранее была названа зубная паста, укрепляющая зубы не хуже фторированной.